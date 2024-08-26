У ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень: цифра вражає

За тиждень бійцями ЗСУ були ліквідовані понад 8 тисяч особового складу ворожої армії, а також майже 1,5 тис. одиниць озброєння і техніки, серед якого 13 установок ППО.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Сил оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Крім того, українські захисники за тиждень знищили 12 ракет та 343 безпілотників російських загарбників.

"Загалом втрати противника за тиждень (від 18 до 25 серпня) склали: близько 8330 російських окупантів та 1473 одиниці озброєння та військової техніки ворога", - сказано в повідомленні.

Серед втраченої загарбниками техніки та озброєння у цей період:

39 танків

151 бойова броньована машина (ББМ)

340 артилерійських систем

10 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

13 установок протиповітряної оборони (ППО)

483 одиниці автотехніки

82 одиниці спецтехніки противника

Раніше Генштаб повідомив про втрати росіян за минулу добу. Більше про це читайте у новині.

Росіяни втратили ще один літак

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