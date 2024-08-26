У ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень: цифра вражає

Окупантів стало менше.
За тиждень бійцями ЗСУ були ліквідовані понад 8 тисяч особового складу ворожої армії, а також майже 1,5 тис. одиниць озброєння і техніки, серед якого 13 установок ППО.
Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Сил оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Крім того, українські захисники за тиждень знищили 12 ракет та 343 безпілотників російських загарбників.
"Загалом втрати противника за тиждень (від 18 до 25 серпня) склали: близько 8330 російських окупантів та 1473 одиниці озброєння та військової техніки ворога", - сказано в повідомленні.
Серед втраченої загарбниками техніки та озброєння у цей період:
- 39 танків
- 151 бойова броньована машина (ББМ)
- 340 артилерійських систем
- 10 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
- 13 установок протиповітряної оборони (ППО)
- 483 одиниці автотехніки
- 82 одиниці спецтехніки противника
Раніше Генштаб повідомив про втрати росіян за минулу добу. Більше про це читайте у новині.
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