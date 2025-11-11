У ЗСУ назвали кількість військових РФ, які перебувають у Покровську

Покровськ. / © ТСН.ua

Наразі у Покровську Донецької області перебуває понад 300 росіян. Протягом останніх днів окупанти активізували зусилля з проникнення до міста на легкій техніці через південні околиці.

Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

"Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію", - наголосили військові.

Окупанти, повідомили у корпусі, скористалися густим туманом, аби прориватися на легкій техніці до Покровська. Окрім того, погіршення погодних умов знижує можливості для повітряної розвідки ЗСУ та ураження на відкритій місцевості.

Своєю чергою, українські захисники продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості. Відбувається зачистка міста різними ланками Сил оборони.

За даними військових, від початку листопада у Покровську було знищено 162 росіянина, а 39 – поранено.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія розпочала стратегічну наступальну операцію в районі Покровська. Російське командування направило до району міста близько 150 тис. військовослужбовців з-поміж приблизно 700 тисяч, які перебувають в Україні. Також залучили потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.

Тим часом експерти ISW в останньому звіті заявили, що ситуація біля Покровська та Мирнограда Донецької області залишається складною. Українські війська продовжують утримувати фланги так званої «кишені», тоді як окупаційні сили РФ намагаються просунутися вперед.