У ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат

Знищений танк. / © із соцмереж

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Окупаційна армія РФ зосереджує найбільше особового складу та має найбільші втрати на Покровському напрямку. Втім, загарбникам не вдається зрушити позиції українських захисників.

Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький в коментарі "Еспресо".

"Третина всіх бойових зіткнень на фронті відбувається саме тут, а іноді ця частка досягає половини від загальної кількості", - наголошує він.

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Військовий розповів, що на цій ділянці фронту армія РФ зазнає найбільших втрат техніки та солдатів.

Окрім того, каже Цехоцький, росіяни нині змінили тактику штурмів — не здійснюють прямі атаки, а намагаються обходити українські позиції.

"Вони здійснюють штурм, а потім різко відступають в бік, намагаючись клином просочитися через наші лінії оборони", - додав військовий.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 8 квітня 2025-го. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових.

Дата публікації 12:50, 07.04.25 Кількість переглядів 17 ЗСУ заманили ворога у пастку та завдали йому втрат