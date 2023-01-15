У ЗСУ нема засобів збити ракету, яка влучила у житловий будинок у Дніпрі — Міноборони

У Міноборони закликали звертати увагу лише на офіційну інформацію, а не "гучні заяви" окремих спікерів

У Збройних сил України наразі нема вогневих можливостей збити крилату ракету типу Х-22, яка поцілила у житловий будинок у Дніпрі.

Про це заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв., влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги)", - йдеться в повідомленні.

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Радіолокаційні засоби зафіксували приблизне місце запуску ракет, а також висоту та швидкість польоту.

Олещук наголосив, що українські військові не мають засобів, які могли б збити дану ракету.

Олещук заявив, зо з початку російської агресії по Україні було випущено 210 ракет такого типу і жодна з них не була збита.

Маса даної ракети складає 950 кг, а максимальна дальність польоту до 600 км. Якщо ракету застосовують з великих відстаней, то відхилення від цілі може складати кілька сот метрів.

"Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", - пояснив Олещук.

У звʼязку з цим у Міноборони закликали звертати увагу лише на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряти будь-які "гучні" повідомлення, що тиражуються з інших джерел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі обіцяють нагороду за інформацію про пілота, який зруйнував багатоповерхівку.

Крім того, ми раніше інформували, що у Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, в наслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.

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