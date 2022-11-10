У ЗСУ оцінили, чи може Росія влаштувати в Україні килимові бомбардування, як у Сирії

В українському небі окупантам не буде спокою, запевнили в Повітряних силах.

Російські окупанти не зможуть влаштувати в Україні килимові бомбардування, адже задля цього ворожа авіація має залетіти вглиб України. ППО завадить атакам бомбами вільного падіння.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Повітряні сили перебувають на іншому рівні, порівняно з початком повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми отримуємо західне озброєння, потроху підсилюємо радянську ППО сучасними системами. Тому в українському небі їм не буде спокою", – запевнив Ігнат.

Він також розповів, що російська авіація бомбардувала Сирію снарядами вагою 200-500 кг. Таким же чином загарбники атакували Маріуполь та Ізюм, адже там не було опору ППО.

"І вони (російські літаки – ред.) підімалися доволі високо, де переносні зенітні ракетні комплекси не могли їх дістати", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, напередодні експерт Олександр Мусієнко розповів, що російські війська можуть спробувати застосувати в Україні методи тотального бомбардування сирійських міст, зокрема як це було в Алеппо. Проте Україні буде чим відповісти.

Зауважимо, що західні союзники передали Україні системи ППО NASAMS та Aspide. Вони вже прибули на територію держави і в Міноборони повідомили, що нова зброя значно посилить ЗСУ.

Ще шість систем NASAMS США передадуть згодом.

Раніше Ігнат заявив, що особливість та унікальність системи ППО України полягає в тому, що вона створена з комплексу всіх доступних засобів.

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