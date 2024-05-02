У ЗСУ оцінили, чи зможе російська армія захопити Часів Яр до 9 травня

Армія Російської Федерації не зможе захопити Часів Яр у Донецькій області до сакральної дати свого президента-диктатора - 9 травня. окупанти вже кинули на цей напрямок всі ресурси.

Про це в телемарафоні повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олега Калашнікова.

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і їм (росіянам, - ред.) доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", - заявив представник Сил оборони України.

З його слів, попри все - ворог не зможе стрибнути вище своєї голови. Адже окупаційні війська задіяли повністю всі ресурси на цьому напрямку. Російське військове керівництво "кидає все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити нашу оборону".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче захопити до 9 травня Часів Яр Донецької області. Що більше, з його слів, у червні ворог хоче розпочати наступ.

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