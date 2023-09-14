У ЗСУ оцінили масштаби пошкодження російських суден у Севастополі

Російський великий десантний корабель, який атакували ЗСУ в анексованому Севастополі, більше не зможе повноцінно виконувати свої функції.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

З її слів, наразі окупанти не здатні відновити пошкоджені судна: і десантний корабель, і підводний човен.

"Скоріше за все, великий десантний корабель став уже не таким великим, і навряд чи буде кораблем. Відновлення цих суден потребує додаткових виробничих потужностей. Зокрема, якими й хизувався той самий судноремонтний завод. Але зараз він більше схожий на згарище", - наголосила Гуменюк.

Представниця ЗСУ каже, що наразі російська армія розосереджує свої кораблі по всій доступній їм акваторії Чорного моря. Це пов'язано з тим, що окупанти бояться загрози з боку Збройних Сил України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по судноремонтному заводі у Севастополі: які ракети влучили в кораблі РФ?

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Так звана окупаційна "влада" заявила про атаку на морський завод імені Орджонікідзе, де будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Нібито постраждало 24 людини.

Українська розвідка підтвердила удари в Криму та повідомила, які судна пошкоджено у Севастополі. За словами представника ГУР Андрія Юсова, йдеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

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