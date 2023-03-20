У ЗСУ оцінили можливість нового наступу з території Білорусі

У Збройних силах України повідомили, що станом на сьогодні на території Білорусі не було помічено формування ударних ворожих формувань.

Можливий повторний наступ на Україну з території Білорусі наразі детально вивчається, а варіанти подальшого перебігу подій постійно аналізуються.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна.

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Він зазначив, що станом на сьогодні на території Білорусі не було помічено формування ударних ворожих формувань.

За словами Наєва, наразі Росія використовує білоруську військову інфраструктуру виключно для підготовки, злагодження та відновлення свого особового складу.

Всі підрозділи, які були сформовані території Білорусі, росіяни перекидають ешелонами на схід та південь України. Підрозділи самої Білорусі, які розташовані вздовж кордону, не мають ударного потенціалу і можуть лише здійснювати оборонні операції власного кордону.

"Зараз бойові спроможності білоруських збройних сил оцінюються як низькі. Але наша розвідка продовжує роботу для того, щоби своєчасно виявити зміни в обстановці", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія та Білорусь знову подовжили спільні військові навчання Збройних сил щонайменше до 27 березня.

Крім того, ми раніше інформували, що Білорусь сформувала спецпідрозділ "Беркут", який шукатиме по країні "диверсантів".

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