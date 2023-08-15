У ЗСУ оцінили ракетну загрозу з моря: в акваторії є фрегат "Адмірал Макаров"

Після масованої атаки армії РФ вночі 15 серпня ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається напруженою. Російське корабельне угрупування має 14 одиниць. Серед них носії "Калібрів".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, російські окупанти нарощують потужності для терору. Напередодні ввечері 14 серпня російська армія вивела на чергування фрегат "Адмірал Макаров", який має вісім ракетами. Судно досі перебуває в акваторії Чорного моря разом з 12 іншими кораблями. Саме тому, наголошує Гуменюк, ракетна загроза існує.

"Загальна морська ситуація більш-менш стабільна, хоча ворог нарощує зусилля для тримання в напрузі всього населення України. Корабельне угруповування залишається досить розгорнутим. У Чорному морі 13 одиниць – серед них "Макаров". А в Азовському морі – одна одиничка, яка збирає дані про надводну ситуацію та контролює води навколо Керченської протоки", - розповіла Гуменюк.

Зазначається, що напередодні росіяни використовували фрегат "Адмірал Макаров" для атаки по Одеській області. Втім, наголосила Гуменюк, що під час атаки 15 серпня у пріоритеті ворога був запуск ракет з повітряних ракетоносіїв, що базують на російських аеродромах.

Як повідомлялося, 15 серпня під час тривоги російські окупанти здійснили масштабну нічну атаку по Україні. Росіяни випустили 28 крилатих ракет різних типів. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет.

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