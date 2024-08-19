У ЗСУ ошелешили заявою про те, скільки військ РФ доведеться перекинути на Курщину

У зв'язку з українською операцією в Курській області росіянам доведеться перекинути до цього регіону від 50 до 100 тис. військових.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив у ефірі телеканалу "Ранок.LIVE".

Тимочко сказав, що Росія буде змушена передислоковувати свої війська на Курщину, і що вона вже почала це робити.

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"Російська армія опинилася перед декількома викликами. Перш за все, усю логістику вони будували, шляхи сполучення виключно у напрямку України, виключно на східний чи північний напрямок Харківщини, чи на південь... Вони навіть не розглядали у теорії те, що буде удар по їхній території. Вони цього не роблять не тому, що не хочуть. Тому що вони мусять переорієнтувати роботу своєї армії", – розповів голова Ради резервістів.

Він додав, що ворог зараз закладає основи для проведення переорієнтування, зміни логістики, складування та перекидання командних штабів. Усе це вимагає часу.

"За рахунок цього часу якраз ми і розширюємо свої напрямки – як фланги, так і просування у глибину території ворога", – зауважив Тимочко.

Він нагадав, як на Курщині вже знищувалися колони російських військ, які перекидалися туди "на маршах".

"Зараз росіяни все, що туди притягають, кидають у зустрічний бій. Але це не є повноцінна оборона чи протидія Збройним силам. Вже підраховано, що вони змушені будуть на Курщину затягнути від 50 до 100 тисяч. Це по-різному рахується", – заявив представник ЗСУ.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни російське військове командування перекинуло до Курщини угруповання від 5000 військових з лінії фронту в Україні для відбиття вторгнення ЗСУ.

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