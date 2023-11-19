У ЗСУ озвучили нову тактику росіян поблизу Авдіївки: що задумав ворог

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Ворог поповнює "знекровлені штурмові підрозділи".

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, серед російського командування росте кількість дезертирів.

"Якщо приблизно охарактеризувати тактику застосування своїх підлеглих генералітетом російським, то це "візьми позицію або помри", - зазначив він.

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Через це російське командування застосовує загороджувальні загони, фізичну силу, а інколи навіть розстріли своїх підлеглих.

"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Кераміка, також в районах Новобахмутівки, Степового і Авдіївки. Загалом за добу там відбито 26 атак", - розповів речник.

Бої за Авдіївку: яка ситуація

Російські окупаційні війська продовжують наступ на Авдіївку. Там окупанти розпочали третю штурмову хвилю.

Днями російським військам вперше вдалося проникнути на танку до промислової зони українського міста Авдіївка. Саме на танки-камікадзе покладається президент РФ Володимир Путін

У Мережі опубліковане відео тотального знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку від 47-ї окремої механізованої бригади “Магура”.