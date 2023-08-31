У ЗСУ підтвердили авіатрощу вертольотів на Донеччині та розповіли нові деталі 

У ЗСУ підтвердили, що дійсно 29 серпня у Краматорському районі Донецькій області під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо, загинуло шість пілотів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання, в повітрі був ворожий винищувач Су-35", - розповів Євлаш.

Представник ЗСУ наголошує, що дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення. Втім, "попередньо вже повідомляв керівник пресслужби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро".

За словами Євлаша, наразі невідомо, що стало причиною аварії двох гелікоптерів. Наразі слідчі встановлюють деталі й обставини трагедії, працює комісія.

"Що стало причиною цієї катастрофи, буде відомо згодом", - додав він.

Як повідомлялося, 30 серпня з'явилися повідомлення про авіатрощу на Донеччині, в якій загинуло шість пілотів. Зазначалося, що за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації.

Нагадаємо, на Житомирщині 25 серпня зіштовхнулись два навчальних літаки. А аварії загинули троє пілотів. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice.

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