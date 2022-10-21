У ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту і розповіли, чи були там цивільні

Від удару ЗСУ по Антонівському мосту могли постраждати окупанти, які переодяглися у цивільний одяг.

У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту у Херсоні в ніч на 21 жовтня. При цьому українські захисники спростували брехню окупантів про те, що під час цього постраждали багато цивільних осіб.

Про це розповіла очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Так, ми тримаємо вогневий контроль (над Антонівським мостом - ред.), але я неодноразово зауважувала, що ми не б'ємо по об'єктах критичної інфраструктури на ураження. Ми не б'ємо по мирних населених пунктах та місцевому населенню", — наголосила Гуменюк.

Вона наголосила, що під час удару цивільних поблизу мосту не було, адже це була комендантська година, дотримання правил якої суворо контролюють самі окупанти.

"Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було", — наголосила Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що внаслідок удару могли постраждати окупанти, які переодяглися у цивільний одяг.

"Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни у своємі звіті оприлюднив інформацію про те, що російські війська в очікуванні майбутнього наступу ЗСУ починають евакуйовувати обладнання та техніку із західного берега Дніпра. Ймовірно, окупанти також готують операцію під щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій планують звинуватити Україну.

Окупанти тікають з Херсонщини

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

За припущеннями мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни готують примусову депортацію з Херсона, бо хочуть заселити місто лояльними до РФ жителями.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті в новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

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