У ЗСУ підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана

У Східному угрупованні військ підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий.

За його словами наразі в українському оточенні перебуває "десь близько 5-5,5 тисяч" окупантів. Багато з них ЗСУ вже ліквідували, тому точна цифра наразі невідома.

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", - пояснює Череватий.

Речник Східного угруповання військ каже, що росіяни досі безуспішно намагаються "прорватися", але ці спроби "не дуже вдалі" завдяки діям українських захисників.

Нагадаємо, затиснуті в Лимані російські окупанти попросили російське командування дозволити вийти з міста, але отримали відмову. Угруповання з близько п‘яти тисяч солдатів армії агресорки Росії мають три варіанти розвитку подій: спробувати вирватися, усім загинути або здатися ЗСУ.

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