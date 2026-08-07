У ЗСУ почалися великі кадрові зміни: журналіст про генералів нового покоління

Михайло Драпатий / © Associated Press

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У командуванні ЗСУ формується нове покоління генералів, які пройшли російсько-українську війну, проявили себе у боях та підтвердили свою ефективність на командних посадах.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Богдан Бачинський.

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За його словами, одним із представників нового покоління командирів є Сергій Собко, який фактично вже розпочав виконувати обов’язки тимчасового виконувача обов’язків заступника головнокомандувача Збройних сил України.

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«Звичайно, ще потрібно завершити всі формальні процедури та підписати відповідні документи, але фактично Сергій Собко вже приступив до виконання своїх обов’язків», — сказав Бачинський.

Журналіст зазначив, що нині в українському війську можна спостерігати кілька важливих тенденцій. Насамперед ідеться про прихід до керівництва генералів, які сформувалися саме під час повномасштабної війни та пройшли значну частину бойового шляху за часів командування Валерія Залужного.

«Ми бачимо прихід нового покоління генералів. Це люди, які виросли на цій війні, проявили себе на полі бою та довели свої командирські якості», — зазначив Бачинський.

За його словами, ще однією характерною рисою нової генерації командирів є людиноцентричний підхід до управління військом.

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«Михайло Драпатий постійно наголошує, що командування має бути сервісною службою для військовослужбовця, який перебуває на передовій. Очевидно, що й команда, яку він формує, поділяє ці принципи», — пояснив журналіст.

Бачинський також нагадав, що нещодавно Михайло Драпатий повернув до керівництва Шаміля Круткова, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр».

За словами журналіста, Крутков відомий уважним ставленням до особового складу та повною залученістю до виконання бойових завдань.

«Це людина, яка фактично живе війною і присвятила їй значну частину свого життя. Саме такі командири зараз потрібні Україні, щоб витримати російську навалу», — резюмував Бачинський.

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Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив про першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Ми раніше інформували, що головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади очільника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича.

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