У ЗСУ показали ексклюзивні кадри наступу штурмового батальйону ЗСУ на Бахмутському напрямку (відео)

На відео видно переважальну кількість окупантів в живій силі, втім, це їм не допомогло.
У ЗСУ опублікували відео наступальних дій 225 окремого штурмового батальйону на Берхівському напрямку, що у районі Бахмута.
Відео опублікував командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський 11 липня.
"Росіяни підтягнули резерви і здійснили спробу контратаки. Але наші воїни професійно розбили ворога та зайняли позиції. Рухаємося вперед. Слава Україні"!, - йдеться під відео.
На кадрах видно ближній бій між українськими та російськими військовими, які захотіли здійснити контратаку. Як свідчить відео, кількість окупантів в живій силі була переважальною, але вони були розбиті 225-м окремим штурмовим батальйоном.
Окупанти опинилися у пастці у Бахмуті
В Міноборони України 10 липня повідомили, що Збройні сили встановили вогневий контроль над самим Бахмутом, захопили панівні висоти під містом, а також здійснили невизначене просування на південь від Бахмута. Своєю чергою, командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський в одному з інтерв’ю висловив впевненість, що українські сили повернуть Бахмут.
Напередодні у Генеральному штабі зауважили, від початку контрнаступу на Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили 24 кв. км, за тиждень - 4 кв. км. Наразі там тривають важкі бої, ворог чинить спротив.
Читайте також: