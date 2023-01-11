У ЗСУ показали унікальне відео, як снайпери влучним вогнем нищать окупантів на Бахмутському напрямку

Російські військові з усіх зусиль намагаються взяти Бахмут, але їм це не вдається.

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали відео, як українські снайпери нищать окупантів на Бахмутському напрямку, який є однією із найгарячіших точок на фронті.

Унікальні кадри опублікували на сторінці ССО у Telegram.

"Як відомо противник під Бахмутом безперестанку намагається наблизитися до позицій воїнів Сил оборони і захопити їх. Це відбувається і вдень, і вночі. Утім, снайпери ССО влучним вогнем нищать ворога, якому не допомагають ані темрява, ані спроби укритися", - підписано відео.

Що відбувається під Бахмутом

За офіційними даними ЗСУ, Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту, де відбуваються найзапекліші бої. Російські військові максимально сконцентрували там свої боєздатні підрозділи, зокрема й найпідготованіші групи "вагнерівців".

Тим часом військовий експерт Роман Світан зауважив, що російські загарбники протягом "різдвяного перемир'я" перегрупували війська, вивели бійців "Вагнера" з-під Бахмута і перекинули практично всю компанію на Соледар.