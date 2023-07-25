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У ЗСУ показали, як дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку: відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У ЗСУ показали, як дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку: відео

У ЗСУ показали, як дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

ЗСУ продовжують завдавати ювелірних ударів по російській техніці.

Українські захисники дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку.

Відповідне відео показали у СтратКомі ЗСУ.

"Оператори БпЛА Зведеної тактичної групи "Адам" завдали вогневого ураження FPV дроном-камікадзе по рухомому танку окупантів", - йдеться у повідомленні.

Військові не повідомляють, як склалася доля ворожого екіпажу, однак, судячи з вибуху на відео, кілька росіян точно перетворилися на "хороших".

Українські захисники дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку

Українські захисники дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку

Нагадаємо, українські військові успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ просунулися до 750 м у глибину противника.

Крім того, ЗСУ вибили росіян з Андріївки Донецької області. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, це дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої.

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Дата публікації
Перегляди
748
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