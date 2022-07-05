У ЗСУ показали, як ППО збила російські ракети над Дніпропетровщиною (відео)

Українські захисники збили шість ракет над Дніпропетровщиною.
Сухопутні війська Збройних сил України показали бойову роботу української протиповітряної оборони.
Відео опублікували на сторінці в Telegram.
Російські ракети збив підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" близько четвертої ранку над Дніпропетровщиною.
Нагадаємо, вранці 5 липня Росія випустила сім ракет по Дніпропетровщині. Шість з них вдалося збити. Одна ракета вдарила по приватному сектору в місті Покров Нікопольського району.
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