У ЗСУ показали, як сучасний російський безпілотник "безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю"

У ЗСУ показали, як сучасний російський безпілотник "безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю"

Штурмовики "Закарпатського легіону" збили ще один російський безпілотник "Орлан-10".

Повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Про це 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повідомляє у своєму Фейсбуці.

На відповідному відео видно, як всупереч своїй гордій назві, "Орлан" з димовим шлейфом "безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю", а його рештки догорають у засіяному українському полі.

"Закарпатський легіон" зазначає, що "Орлан-10" – це один із новітніх дронів росармії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів. Він може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.

"За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Однак цей конкретний дрон своє вже відлітав", — кажуть військові.

Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 2 травня, українські захисники збили російський безпілотник, який вів повітряну розвідку над містом.

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