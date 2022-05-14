У ЗСУ показали, як вкотре знищили понтонні переправи окупантів у Білогорівці

У ЗСУ показали, як вкотре знищили понтонні переправи окупантів у Білогорівці

У Білогорівці Луганської області Збройні Сили України вкотре завадили окупантам форсувати Сіверський Донець.

Українські захисники оприлюднили відео, на якому видно, як ЗСУ зруйнували понтонні переправи росіян.

Відповідне відео оприлюднила 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка в Facebook.

На кадрах видно, як російські військові опинилися в річці. Вони намагалися вибратися на берег, проте українські війська не дали їм цього зробити.

Нагадаємо, 11 травня українські військові вчергове знищили понтонні переправи окупантів через річку Сіверський Донець поблизу Білогорівки на Луганщині. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що Білогорівка стала форпостом Луганщини.

Село Білогородка, що під Києвом, приймає евакуйованих жителів Бучі

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