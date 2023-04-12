У ЗСУ показали жорсткі тренування захисників на півночі (фото, відео)

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ показав, як тренуються українські захисники перед відправленням на фронт.

Українські військові на півночі провели військові навчання під час яких відточили свої навички та майстерність.

Відповідне відео показав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Наразі обстановка в Північній операційній зоні дозволяє не лише постійно зміцнювати оборону, а й цілеспрямовано займатися здобуттям військовослужбовцями військової майстерності", - зауважив він.

Наєв розповів, що для навчань військових була побудована спеціальна смуга перешкод. Вона передбачає комплексну підготовку одразу для двох-трьох підрозділів і дії у складі відділення.

"Командири відділень тут набувають умінь щодо керівництва й лідерських якостей, а їхні підлеглі військовослужбовці відпрацьовують питання обкатки танками, розгортання у бойові порядки, подолання різних перешкод, які імітують справжні бойові дії", - додав Наєв.

Нагадаємо, понад 1000 українських військових беруть участь у програмі Великої Британії, яку реалізовують у кількох регіонах. Наразі вже друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90. У Британії показали роботу українських артилеристів.

Читайте також: