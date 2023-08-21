У ЗСУ попередили українців про дуже високий рівень ракетної небезпеки

На території України впродовж 21 серпня зберігається дуже висока ймовірність ракетних атак ворога. Росія наростила у Чорному морі ракетоносії.

Про це інформують Сили оборони півдня України.

"На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість "Калібрів" збільшено до 12. Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози - дуже високий. До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно", - закликали у ЗСУ.

Як повідомляли раніше в Генеральному штабі ЗСУ, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Більше про ситуацію на фронті читайте ТУТ.

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