У ЗСУ попереджають про можливі точкові ракетні удари росіян: що відомо

Під час масованих атак окупанти не досягають очікуваного результату.

Агресрка Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак по території України. Ворог може завдати точкових ударів.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.

За її словами, кількість ракетоносії в акваторії Чорного моря, зокрема підводних, говорить про підготовку росіян до ракетної атаки. Втім, як вона буде відбуватися, залежить від обраної російським командуванням тактики.

"Вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують (РФ - Ред.). Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так - як це було по Кременчуцькому району", - пояснила речниця.

Гуменюк каже, що у разі точкових атак ворог підіймає у повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії у морі. Так, окупанти відволікають увагу та намагаються заплутати українську протиповітряну оборону. Саме тому представниця ЗСУ просить не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 5 березня, російська армія вивели у Чорне море чотири кораблі: два надводних і та підводних судна-носії крилатих ракет. орог може атакувати Україну 24 "Калібрами".

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