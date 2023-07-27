У ЗСУ попереджають про нові атаки росіян: наступні дні будуть тривожними

Протягом наступних днів можливі масовані удари армії Російської Федерації. Окупанти, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння.

Про це під час телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Однозначно тактика комбінованих атак для них (армії РФ - Ред) вважається успішною. Вони бачать певні результати. Як правило, є влучення під час такої напруженої роботи. Тим більше, що вони використовували і хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками і носіями. Такі атаки будуть повторюватися, абсолютно очевидно. Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть достатньо тривожними", - наголошує представниця ЗСУ.

До слова, в ОК "Південь" також вночі попереджали, що на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Зазначається, що виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри".

Нагадаємо, вночі проти 27 липня окупаційна армія атакувала з південно-східного напрямку ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів. "Калібри" атакували портову інфраструктуру Одеської області. В регіоні зафіксовані "прильоти".

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