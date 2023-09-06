У ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей

Не нехтуйте тривогою та пройдіть до укриттів!

Станом на 17:00 6 вересня у деяких східних областях оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить мапа тривог.

Також читайте Донька Путіна і під час війни продовжує публікувати свої статті в наукових журналах США та Швейцарії

Тривога лунає у Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Запорізької регіонах.

"Увага! Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Не нехтуйте тривогою та пройдіть до укриттів!

Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала ракетного удару по ринку Костянтинівки. За останніми даними, кількість потерпілих з 20 людей зросла до 28.

Читайте також: