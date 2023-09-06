У ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей

Не нехтуйте тривогою та пройдіть до укриттів!
Станом на 17:00 6 вересня у деяких східних областях оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить мапа тривог.
Тривога лунає у Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Запорізької регіонах.
"Увага! Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Не нехтуйте тривогою та пройдіть до укриттів!
Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала ракетного удару по ринку Костянтинівки. За останніми даними, кількість потерпілих з 20 людей зросла до 28.
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