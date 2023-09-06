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У ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей

Російська ракета / Фото: Associated Press

Не нехтуйте тривогою та пройдіть до укриттів!

Станом на 17:00 6 вересня у деяких східних областях оголошена повітряна тривога. 

Про це свідчить мапа тривог.

Тривога лунає у Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Запорізької регіонах. 

"Увага! Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Не нехтуйте тривогою та пройдіть до укриттів!

Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала ракетного удару по ринку Костянтинівки. За останніми даними, кількість потерпілих з 20 людей зросла до 28. 

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Перегляди
657
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