У ЗСУ попереджають, що 18 березня мже бути декілька повітряних тривог

Зранку "тривогу" було оголошена через зліт МіГ.

У суботу, 18 березня, в Україні може бути кілька повітряних тривог. Зранку вже одна лунала, тривала понад дві години

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Громадського радіо.

"Не виключено, що сьогодні ще будуть зльоти цього ракетоносія. Тому закликаю: дотримуватись вимог безпеки під час повітряних тривог — потрібно. Ми бачимо, які наслідки атака ракетами «Кинджал», які противник все ж застосовує. Робити якісь послаблення щодо виконання рекомендованих тривог на сьогодні неприпустимо", - пояснив Ігнат.

Масштабну "тривогу" було оголошена через зліт на аеродромі "Мачулищі" російського літака-ракетоносія МіГ-31К, здатного нести ракети "Кинджал". "Тривога" тривала - від 09:08 до 11:20.