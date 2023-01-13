У ЗСУ попереджають, що росіяни готуються до нового масованого ракетного удару

Наразі є ознаки того, що агресорка Росія готується до нового масованого обстрілу України. Зокрема, підтягує необхідні резерви. Атака ворога може бути мішаною - ракетами і дронами, чи відбуватися хвилями.

Про це під час телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, окупаційна армія не може потішити вище керівництво успіхами на фронті, а тому буде намагатися атакувати тилові райони України.

"Ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки. Тому маємо попередити, що цілком ймовірно, зараз відбувається період, коли вони злагодили сили і підтягнули резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Ми побачили, що ворог практикує такі навали і має від цього певний результат, який вони покладають в основу тактики своїх дій", - розповіла Гуменюк.

Разом з тим вона наголошує, що "прогнозувати взагалі під час війни - справа невдячна", але "населення має бути готовим".

"Зокрема, не тільки до самої атаки, а й до того моменту, який буде потрібен для ліквідації наслідків. Ми усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати саме інфраструктуру…", - каже Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, у Генштабі також попереджали про ракетну загрозу з Білорусі. Наразі зростає загроза російських ракет і безпілотників з території сусідньої країни. Також там активно діє російська авіація.

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