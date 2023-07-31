У ЗСУ попереджають, що росіяни можуть готуватися до нових потужних атак

Армія агресорки Росії розпочинає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином росіяни готуються до певних маневрів та можуть готуватись до майбутніх атак по території України.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку була потужною. Це може вказувати на те, що "ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до потужних атак на майбутнє".

Гуменюк зауважує, що цілком ймовірне посилення присутності ракетоносіїв російського флоту в морі за дві-три години. Однак у пунктах базування вони абсолютно готові.

"Є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", - додала представниця ЗСУ.

Зараз окупаційна армія намагається підтягнути рівень обстрілів по Правобережжю до попередніх діб, "коли їм вдавалося максимально активно бити".

"Вони відчувають снарядний голод - хоча виходять на рівень 50-60 обстрілів на добу. Вони доводили їх майже до 30, коли не було чим. Зараз знову активізуються. Херсону цієї ночі діставалося дуже потужно", - додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив про нові ракетні удари Росії по енергетичних об'єктах. Він закликав місцеву владу готуватись до такого сценарію та витрачати бюджетні кошти на оборону України.

Читайте також: