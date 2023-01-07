У ЗСУ порахували, скільки разів розбивали росіян у легендарній Чорнобаївці (відео)

У Чорнобаївці Херсонської області українські військові 26 разів завдавали ударів по позиціях росіян. Генштаб ЗСУ показав відео наслідків атак.

Відео з'явилося на сторінці Генерального штабу.

Українські оборонці далеко не один раз атакували позиції окупантів у Чорнобаївці. Саме тому, наголошують у ЗСУ, село стало легендою.

"Росіяни поверталися після кожної "бавовни" і отримували знову! Чорнобаївка стала мемом, феноменом і "пеклом" для окупантів, про яке уже співають пісні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вже звільненому селищі розташований Херсонський аеродром, територію якого російські окупанти використовували як базу для своєї техніки. Інфраструктура летовища зручна для розташування штабів, кажуть у Генштабі. Саме тому росіяни розраховували, що "їм у Чорнобаївці буде дуже комфортно".

"ЗСУ створили ворогові максимальний комфорт", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, в українському Міністерстві оборони показали відео, як українські військові збивали іранські дрони-камікадзе Shahed-136, якими російські війська намагалася атакувати Київ.

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