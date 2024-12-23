У ЗСУ повідомили, чи справді опинилися в оточенні на Времівському напрямку

Ворог намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили України оборони проводять стабілізаційні заходи.

Ситуація на Времівському напрямку складна, російська армія кілька днів поспіль проводить багато штурмових дій, проте наразі не можна говорити про можливе оточення українських військ.

Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив у коментарі "Укрінформу".

Волошин розповів, що на Времівському напрямку ворог уже декілька днів поспіль проводить по понад 40 штурмових дій на добу.

"Вчора – 47 (штурмових дій – ред.), сьогодні – 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано", – наголосив речник Сил оборони півдня.

Він додав, що російська армія зазнає великих втрат. Так, українські війська щодоби ліквідують близько 200 окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.

"Вчора було знищено 8 танків і до півтора десятка броньованих машин. Сьогодні – 4 танки і до 5 бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій", – розповів Волошин.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState і лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" заявили, що українські війська опинилися у повному оточенні в Макарівці на південь від Великої Новосілки.

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