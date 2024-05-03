У ЗСУ повідомили, чи є російська армія в Часовому Яру

Окупаційної армії Російської Федерації немає у місті Часів Яр Донецької області. загарбники не перетинали рубежі і кордони населеного пункту.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста", - наголосив представник ЗСУ.

За його словами, росіяни намагаються обійти Часів Яр по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Окупанти активно штурмують ці населені пункти, аби "взяти в лещата Часів Яр".

Крім того, на цій ділянці фронту загарбники завершують своє перегрупування, а неподалік Білогорівки заводять додаткові штурмові групи. Крім того, росіяни переміщуються у районах Кліщіївки і Андріївки. Там Росія планує проводити штурмові дії в районі Іванівського.

Російські війська активно проводять артилерійський вплив на околицях Часового Яру. Ймовірно, ворог готує підґрунтя для наступної хвилі штурмів.

"Загарбники намагаються методом випаленої землі знищувати всі наші взводні опорні пункти і саме місто Часів Яр. Однак наші воїни стримують ворога та стабілізують ситуацію на цьому напрямку", - каже Волошин.

Бої за Часів Яр

Раніше у ЗСУ оцінили, чи зможе російська армія захопити Часів Яр до 9 травня. Адже окупаційні війська задіяли повністю всі ресурси на цьому напрямку. Плани ворогу навряд чи вдасться втілити у життя.

Втім, у Нацгвардії кажуть, що російська армія активно штурмує Часів Яр. Зокрема, ворог атакує з флангів — Іванівське та Богданівку. Крім того, на сході та півдні ворог збільшив застосування дронів та авіації.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни заявили: коли росіяни зможуть захопити Часів Яр - залежить від формування резервів і постачання допомоги від Заходу.

Читайте також: