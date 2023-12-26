У ЗСУ повідомили, чим знищили великий російський десантний корабель "Новочеркаськ"

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі тимчасово анексованої Феодосії був атакований крилатими ракетами.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 2:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Результат - "на ліцо", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Знищення корабля "Новочеркаськ"

Вночі проти 26 грудня у порту окупованої Феодосії (Крим) пролунав потужний вибух. Після цього виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли, чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Українські Повітряні сили повідомили, що в Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ". Опозиційні кримські ЗМІ повідомляють, що було знищено судно, яке привезло до окупованого півострова боєприпаси з Ірану.