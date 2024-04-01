У ЗСУ повідомили, чому росіяни менше використовують "Калібри" під час атак

Армія Російської Федерації почала менше використовувати крилаті ракети "Калібр" для атаки по Україні через складнощі, які має з логістикою. Наразі росіяни намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", і перезавантажуватися "Калібрами". Оскільки вся логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, наразі російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово анексованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів. Саме тому російські війська активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.

РФ давно не запускала "Калібри"

Аналіз останніх масованих обстрілів України показав, що РФ давно не запускала "Калібри" під час масованих атак, виробництво яких не припинялося. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає: це може свідчити про те, що окупанти накопичують цей вид озброєння.

Тим часом керівник української розвідки Кирило Буданов наголошує, що армія ворога не використовувала "Калібри", а натомість атакувала ракетами Х-101, оскільки у РФ її вважають більш ефективною. Він прогнозує, що найближчим часом Росія буде бити "Калібрами".

Своєю чергою, експерти Defence Express підрахували крилаті ракети росіян, які загарбники не використовували чотири місяці. Зазначається, що наразі йтися може про збільшення запасу ракет цього типу в діапазоні від 80 одиниць до 120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць.

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