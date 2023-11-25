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У ЗСУ повідомили про ліквідацію високопоставленого російського офіцера

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У ЗСУ повідомили про ліквідацію високопоставленого російського офіцера

Втрати окупантів / Фото: Associated Press

Підполковника армії РФ ліквідували ще 11 жовтня 2022 року, але його тіло знайшли лише тепер.

Українські військові ліквідували заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії Сергія Нікуліна.

Про це повідомив український військовослужбовець Анатолій Штефан.

Він заявив, що підполковника ліквідували ще 11 жовтня 2022 року, але його тіло знайшли лише тепер.

"Начальник зв'язку – заступник начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії підполковник Нікулін Сергій", - повідомив Штефан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міноборони Рустем Умєров сказав, скільки бійців втратила РФ за шість тижнів.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ вразили російський БТР із особовим складом.

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Дата публікації
Перегляди
897
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