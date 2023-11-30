У ЗСУ повідомили, що відбувається на території Авдіївського коксохіму

За словами Олександра Штупуна, ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму.

Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем ЗСУ. Російська піхота активно, але безуспішно намагається потрапити на територію. Противник також скидає з літаків керовані авіаційні бомби на напрямок під Авдіївкою.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму.

Дотепер завод контролюють ЗСУ.

"Ворог зазнає там великих втрат як у техніці, так і в живій силі. Росіяни кидають піхоту та скидають з літаків КАБи, як на Авдіївку, так і на околиці міста", — повідомив Штупун.

Він додав, що на напрямку до Авдіївки тривають активні бойові дії. Ворог не полишає спроб оточити місто.

Тривають активні наземні атаки, подекуди із затосуванням бронетехніки.

"За добу ворог втратив майже 500 солдатів. Також ЗСУ знищили 7 танків і 13 бронемашин. Зафіксовано 45 бойових зіткнень, 648 артилерійських обстрілів", — сказав Штупун.

Добу тому, 29 листопада, на Таврійському напрямку зафіксовано 45 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ. Українські бійці надалі тримають оборону Авдіївки, водночас окупанти активізувалися на Запоріжжі.

"Наразі Авдіївка стоїть, Авдіївка б’ється. І ворог зазнає дуже суттєвих втрат, особливо в піхоті", – повідомляв раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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