У ЗСУ повідомили, скільки окупантів зосереджено на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку російська окупаційна армія зосередила близько 44 тисяч бійців. Загарбники РФ підтягують резерви, аби поповнити втрати, яких зазнають під час бойових дій.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо.

"Ми контролюємо поголівʼя окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Загалом по нашій смузі відповідальності зафіксовано близько 200 тис. окупантів. Саме на Куп'янському напрямку - близько 44 тис.", - наголосив представник ЗСУ.

За його словами, росіяни зазнають великих втрат. Крім цього, "є ще дезертири та відказники, які відмовляються виконувати накази"

На Куп'янському напрямку протягом доби ЗСУ відбили 11 атак окупантів: у Синьківці, Табаївці, Тернах та Серебрянському лісництві. Крім того, було знищено 289 солдатів окупаційного війська. Двоє росіян потрапили до полону.

Нагадаємо, кілька днів тому аналітики Deepstate повідомили, що нібито окупанти просунулися на Куп'янському напрямку та захопили село Табаївка Харківської області.

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