У ЗСУ повідомили, скільки російських військ сконцентровано на сході України

Сили загарбників на сході можна оцінити як кілька армій країн Східної Європи.

Росія на сході України сконцентрувала близько 130 тис. своїх солдатів та офіцерів, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають найгарячіші бої.

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"Там (на сході України – ред.) сконцентровано близько 130 тисяч особового складу. У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть найгарячіші бої", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія планує відправити до України нову хвилю мобілізованих зі Смоленська у другій декаді листопада.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після зими ЗСУ поповняться тисячами нових солдатів, які зараз проходять вишкіл у Великій Британії.

За даними президента України Володимира Зеленського, під час повномасштабної війни РФ зазнала в 10 раз більше втрат, ніж Україна. Проте назвати точну кількість ворожих втрат зараз неможливо.

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