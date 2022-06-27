У ЗСУ повідомили вартість ракет, якими РФ обстріляла житловий будинок в Києві

У ЗСУ повідомили вартість ракет, якими РФ обстріляла житловий будинок в Києві

Росіяни 26 червня завдали удару по житловому будинку в Києві ракетами типу Х.

Ракети типу Х доволі сучасні та дорогі. Вартість однієї ракети сягає від 5 мільйонів доларів та вище.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з акваторії Каспійського моря. На озброєнні цих бомбардувальників стоять високоточні ракети типу Х-101. Ймовірно, ними і били по Києву.

Ракетам прокладають маршрут від Каспію. Вони летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО. Вартість однієї такої ракети сягає від 5 мільйонів доларів та вище.

Речник припустив, що по Черкащині росіяни вже вдарили ракетами типу Х-22. Вони можуть розвивати швидкість близько 3 тисяч кілометрів за годину. Запускають їх з дальніх бомбардувальників ТУ-22М3.

Нагадаємо, стало відомо, звідки Росія атакувала Київ.

Раніше в ISW назвали імовірні причини обстрілу росіянами житлового будинку в Києві.

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