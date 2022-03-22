У ЗСУ повідомили, з яких білоруських аеродромів здіймаються літаки РФ для скидування бомб на Україну

У ЗСУ повідомили, з яких білоруських аеродромів здіймаються літаки РФ для скидування бомб на Україну

До завдання ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації.

Не досягаючи поставленої мети, Росія продовжує тероризувати мирне населення України, скидаючи авіабомби на цивільні та військові об'єкти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 22 березня.

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"Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Також у ЗСУ повідомляють, що ворог здійснив понад 80 авіавильотів, зокрема 29 - з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Республіки Білорусь.

До завдання ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників.

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