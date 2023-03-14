У ЗСУ пояснили, чому 14 березня лунали масштабні повітряні тривоги: не лише через МіГ-31

В Україні 14 березня оголошували одразу кілька масштабних повітряних тривог. Це було пов'язано з активністю російської тактичної авіації, ракетних комплексів та польотами МіГ-31.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Близько 10.00 години ранку тривога лунала на півдні, півночі та сході нашої держави, що було пов’язано з активністю тактичної авіації. Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.

Від 10.27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.

О 15.26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.

Решта тривог – о 13.00, 14.30 та 16.30 год, оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" з авіабази "Саваслейка". Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К не були тривалими, скоріш за все це тренувальні польоти.

Нагадаємо, сьогодні система ППО збила ворожий безпілотник, ймовірно, "Орлан-10". Крім того 14 березня окупанти атакували ракетами Х-31П Одещину.

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