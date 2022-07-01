У ЗСУ пояснили, чому часто повітряна тривога лунає на всій території України

Ворог застосовує свої удари по Україні з певним задумом з різних напрямків. Тому сигнал повітряної тривоги вмикається на ділянці, яка вважається небезпечною і по якій може бути завдано удар.

Речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат пояснює, що також це залежить від максимальної дальності, на яку може бути запущений той чи інший тип ракети.

Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю HB.

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"Як правило противник застосовує свої удари по Україні з певним задумом з різних напрямків. Тому повітряна тривога вмикається на ділянці, яка вважається небезпечною і по якій може бути завдано удар. Якщо злітають, скажімо, з території Росії чи Білорусі літаки Ту-22, які мають або бомби вільного падіння, або ті ж Х-22 із дальністю 600 км — тобто пів України, — то має вмикатись тривога на таку відстань відповідно до їхнього польоту. Навіть ще до запуску цих ракет", - зауважив він.

Військовий зазначив, що ракети можуть змінювати курс, запрограмований раніше, на визначених координатах. Тому вираховується спеціальний алгоритм, куди може полетіти та ракета, і вмикається повітряна тривога.

"Якщо є інформація, що будуть випущені ракети Калібр з акваторії Чорного моря, які можуть летіти приблизно 2,5 тис. км, то прораховується їхній маршрут. Але, нагадаю, ракети можуть змінювати курс, запрограмований раніше, на визначених координатах. Тому вираховується спеціальний алгоритм, куди може полетіти та ракета, і вмикається повітряна тривога. Якщо з Каспію летять ракети, (які мають дальність - ред.) 5,5 тис. км і можуть летіти до кінця Європи, то повітряна тривога може вмикатись по всій Україні. Адже тоді є очевидна загроза і можуть вдарити куди завгодно. Тому потрібно сповіщати. Тим паче, коли злітає одразу 5−6 літаків: Ту-95, або Ту-160, які можуть нести від 8 до 12 високотехнологічних ракет кожен. Тому система оповіщення працює саме так", - сказав речник Повітряних Сил України.

Раніше повідомляли, українцям пояснили, чим загрожує нехтування правилами повітряної тривоги.

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