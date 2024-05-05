У ЗСУ пояснили, чому для росіян критично важливий Часів Яр

Ворог продовжує штурмові дії на східній лінії фронту в районі Бахмута.
Російські загарбники намагаються захопити Часів Яр, щоб у перспективі розвинути свій наступ у Донецькій області.
Про це розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.
За його словами, без контролю над цим містом ЗС РФ не зможуть просунутися далі, на Краматорськ і Костянтинівку.
"На цьому напрямку, на локаціях Костянтинівського, Краматорського напрямків, на сьогодні на цих напрямках неможливе просування ворога, якщо Часів Яр буде триматися", – відповів військовий.
Він розповів і про те, що останніми днями противник продовжує штурмові дії на східній лінії фронту в районі Бахмута. Ситуація складна, але Сили оборони тримаються.
"Окупанти максимально використовують особовий склад. Механізовану складову вони бережуть більше, ніж людей", - додав він.
Нагадаємо, російські окупанти намагаються штурмувати місто Часів Яр на Донеччині з трьох сторін, але українські захисники розуміють стратегічну важливість цього населеного пункту, розташованого на височині.