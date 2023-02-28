"Їхня тактика": у ЗСУ пояснили, чому окупанти не атакували ракетами Україну в річницю вторгнення

Російські окупаційні війська 24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення, не завдали масованого ракетного удару по Україні, оскільки, ймовірно "не могли собі цього дозволити" - вони не підготували необхідну кількість ракет для масованої атаки.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

"Питання в тому, що вони можуть собі дозволити наразі випустити по Україні", - висловився Ігнат щодо того, чому 24 лютого не було очікуваної масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Водночас, наразі Росія тримає у Чорному морі багато кораблів-носіїв крилатих ракет, сумарний залп яких - понад 40 ракет.

"Жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі. Мова про 10-15 плюс-мінус цих "Калібрів". Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їхньою наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія", - додав Ігнат.

Він також нагадав, що від 11 вересня, коли почалися ракетні атаки Росії по інфраструктури України, РФ використала близько 650 крилатих високоточних ракет – це тільки ті, що були збиті ППО, а також 650 іранських дронів.

"Якщо приплюсувати ще відсотків 20-25, то матимемо кількість запущених ракет по Україні", – сказав речник Повітряних сил.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками. Із 14 "шахедів", 11 збила ППО.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк попередив, що новими цілями росіян можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, що Росія почала модернізувати ракети, якими бомбить Україну. Під час виробництва ракет ворог додає до них нові деталі та удосконалює їх спеціальними пастками, щоб обходити ППО України.

Читайте також: