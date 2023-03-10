У ЗСУ пояснили, чому окупанти не можуть почати новий наступ на Вугледар

У російських загарбників низький моральний дух, через значні втрати та жодних суттєвих успіхів на фронті.

Російські війська не можуть йти у новий серйозний наступ на Вугледар через значні втрати, які вони отримали у поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. Крім того, багато російських військових пишуть відмови від подальшої участі у війні та готові сісти до вʼязниці, аби не стати "гарматним мʼясом".

Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Також читайте Росіяни перекидають через Маріуполь танки новітньої модифікації на Вугледарський напрямок

"Про наступ мова не може йти, оскільки ворог зазнав досить суттєвих втрат. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи, але на сьогодні відомо, що морально-психологічний стан військових РФ зовсім впав", - сказав Дмитрашківський.

Він повідомив, що командир російської 155-ї бригади морської піхоти був доставлений до Ростова через відмову виконувати накази командування військами.

"Також підрозділи «Степ» та «Тигр» на сьогодні відмовляються брати участь у бойових діях. Відомо про 126-ту бригаду, в якій 20 осіб написали відмову і повідомляють, що краще відсидять в тюрмі, ніж будуть гарматним м’ясом", – розповів Дмитрашківський.

Речник повідомив, що основною задачею ворога наразі є відновлення сил та техніки, оскільки минулого тижня окупанти втратили близько двох батальонів особового складу.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі повідомили, що росіяни не залишають спроб оточити Бахмут, ЗСУ відбили понад 100 атак на п'яти напрямках.

Раніше аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська готуються до нової атаки на Вугледар. Однак у них зберігаються проблеми з персоналом та боєприпасами.

Читайте також: