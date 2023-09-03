У ЗСУ пояснили, чому окупанти постійно перекривають Кримський міст

В ОК "Південь" зазначили, що окупанти в Криму "відчувають небезпеку".
Російсько-окупаційна "влада" змушена часто перекривати рух Кримським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через атаки по ним.
Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Це стала практика для них. Вони досить регулярно перекривають там рух, тому що конструкція ненадійна, вона не витримує того навантаження, яке на неї відбувається - і в виробничому сенсі, для чого вона і будувалася, і погода не сприяє її міцності, і з повітря їм теж тривожно регулярно, і з води", - сказала вона.
Раніше у Військово-морських силах ЗСУ прокоментували намагання РФ захистити Кримський міст.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кримський міст АТАКУВАЛИ дрони! У Шойгу - ПАНІКА!
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