У ЗСУ пояснили, чому Росія змушує своїх окупантів під Бахмутом пересуватися мінними полями

Зафіксовані випадки, коли над тими російськими окупантами, хто відмовляється йти в наступ, знущаються свої ж.

Російські окупанти примушують під Бахмутом свою ж піхоту пересуватися замінованими полями і мінують шляхи відходу солдатам, щоб ті не відступали.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Як він пояснив, така тактика свідчить, що морально-психологічний стан окупантів, які безпосередньо перебувають на лінії зіткнення, дуже низький.

"Це тактика від безвиході...Мотивація йти і вмирати в них невисока. Тому командування застосовує будь-які засоби для того, щоб їх стимулювати йти вмирати", - зазначив Калашніков.

Окрім того, він додав, що зафіксовані випадки, коли над тими російськими окупантами, хто відмовляється йти в наступ, знущаються свої ж.

"Для того, щоб стримати масове ухилення від виконання своїх обов’язків, вони застосовували таку тактику давно. Про загороджувальні загони ми знали, а ось мінування шляхів відходу - це в них ноухау, новинка. Особливо з огляду на те, що в них і так там усе заміновано. І коли заходить новий підрозділ на ротацію, у них немає карт мінних полів. Вони не знають, де в них там міни, і ще їх додатково доставляють. У росіян там бардак", - наголосив Калашніков.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 2 грудня ЗСУ продовжують штурми біля Бахмута і тримають позиції на лівобережжі Дніпра.

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