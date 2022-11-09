У ЗСУ пояснили, чому відсутність російських "Калібрів" у Чорному морі не скасовує загрозу

Українські захисники наголошують, що відсутність корабля РФ з крилатими ракетами у відкритому морі не означає відсутність загрози пуску цих ракет по території України

Росіяни активно повідомляють про виведення військових кораблів, які несуть "Калібри" у відкрите море. Однак у ЗСУ до таких заяв ставляться обачно.

Про це йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ

"Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові кораблі, які не є носіями КР "Калібр". Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але й ставитись до них слід із часткою розважливості", — кажуть у ЗСУ.

У СтратКомі наголошують, що відсутність носія КР "Калібр" у відкритому морі не означає відсутність загрози пуску цих ракет територією України.

"Кацапське командування здійснило за ці місяці безліч божевільних та злочинних вчинків, а тому, пуск КР "Калібр" із бухти Севастополя, що заважає?" - припускають у ЗСУ.

Такої думки дотримуються і в ОК "Південь". За словами керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, відсутність російських ракет у Чорному морі абсолютно не знімає напругу, адже вона має можливість запускати їх з Новоросійська, куди зараз відтягнула свій флот.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський пояснив, що в Чорне море не виходять носії "Калібрів" РФ, зокрема, через хорошу роботу українських захисників.

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