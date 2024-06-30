У ЗСУ пояснили, чому загарбники часто скидають авіабомби на свою територію

У противника є серйозні проблеми з якістю авіабомб.

Російська авіація тільки цього року скинула на власну територію близько ста авіабомб і такі випадки модна пояснити деякими факторами.

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Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Він зазначив, що у противника є серйозні проблеми з якістю авіабомб.

"Це нас рятує — що ці бомби не тільки не точні, а і технологічні планерні засоби не завжди досконалі, не завжди відкриваються. І тоді ці бомби падають на території Росії", - зазначив він.

Крім того, загарбники бояться наближатись близько до кордону для скидання бомб, оскільки тоді їх може збити українська система ППО.

"Попри масованість російської авіації, вони не підлітають до лінії фронту, бо тоді їхнє збиття стає майже гарантованим. Тому вони намагаються працювати з відстані не менше 50 кілометрів від лінії фронту, а це викликає ряд технічних проблем", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вперше застосували ФАБ-3000 в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували околицю Харкова КАБами.

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