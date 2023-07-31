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У ЗСУ пояснили, навіщо росіяни обстрілюють острів Зміїний

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ пояснили, навіщо росіяни обстрілюють острів Зміїний

Росія обстрілює Зміїний, бо намагається продемонструвати, що досі панує у Чорному морі.

Росія намагається продемонструвати, що досі панує в морській акваторії.

Агресорка Росія, обстрілюючи острів Зміїний, намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, йшлося не стільки про острів, а це був "меседж панування в Чорному морі" з боку Росії. 

"Зміїний і акваторія навколо нього – це в принципі вузол морських транспортних шляхів, де можлива орієнтація судна і перенаправлення курсу на порти України зокрема. Такі бомбардування навколо острову якраз можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в акваторії північно-західної частини Чорного моря", - прокоментувала Гуменюк обстріл Зміїного 30 липня.

Нагадаємо, 30 липня Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами. Навколо острова зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження.

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Дата публікації
Перегляди
1388
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